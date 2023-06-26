Жаркие бои идут сейчас у Антоновского моста. Российские десантники активно выбивают украинских диверсантов с нашего берега. Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает, что на этом направлении не менее 50 укронацистов.
Боевики ВСУ несут большие потери. Речь об их прорыве не идёт, и на данном этапе он не предвидится, пишут военкоры.
Укронацисты предпринимают попытки переправы на быстроходных лодках. Тяжёлой боевой техники у них нет.
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