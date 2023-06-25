Киевский режим сегодня в очередной раз подверг массированному обстрелу Горловку в ДНР. Укронацисты выпустили по городу 15 ракет из РСЗО, следует из сообщения представительства республики в СЦКК.
В ведомстве сообщили, что боевики ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки. Они открыли огонь около девяти утра. Тип ракет не уточняется.
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