Новейший российский истребитель Су-57 может выполнять большой ряд боевых задач благодаря своему мощному вооружению. Об этом заявили американские аналитики в материале для Military Watch.
"Бортовое оружие истребителя весьма внушительно. Он совместим с более широким спектром вооружений, чем любой другой самолёт своего поколения", — отметили эксперты.
В течение следующего десятилетия возможности Су-57 значительно улучшатся. Однако современный комплекс вооружения истребителя уже сейчас является довольно "грозным", признали аналитики.
"Су-57 — это бомбардировщик, охотник за кораблями, подавитель противовоздушной обороны противника и многое другое", — сделали вывод специалисты.
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