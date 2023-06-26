Military Watch: "грозный" истребитель Су-57 ВКС РФ способен на многое

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новейший российский истребитель Су-57 может выполнять большой ряд боевых задач благодаря своему мощному вооружению. Об этом заявили американские аналитики в материале для Military Watch.

"Бортовое оружие истребителя весьма внушительно. Он совместим с более широким спектром вооружений, чем любой другой самолёт своего поколения", — отметили эксперты.

В течение следующего десятилетия возможности Су-57 значительно улучшатся. Однако современный комплекс вооружения истребителя уже сейчас является довольно "грозным", признали аналитики.

"Су-57 — это бомбардировщик, охотник за кораблями, подавитель противовоздушной обороны противника и многое другое", — сделали вывод специалисты.