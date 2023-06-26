Пушилин: ВСУ проводят перегруппировку на Угледарском направлении после ощутимых потерь

Врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о перегруппировке украинских войск в районе Угледара.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьёзными потерями в личном составе и военной технике, когда пытались провести контрнаступление на этом тактическом направлении. Как пояснил врио главы ДНР, сейчас возле Угледара наблюдается снижение интенсивности боевых действий. При этом он добавил, что ВСУ периодически продолжают использовать артиллерию и осуществлять обстелы.

"На Угледарском направлении очевидно, что противник начал перегруппировку", — подчеркнул Пушилин в эфире "России 24".

Он также отметил, что обстановка является абсолютно контролируемой.

Ранее боец РФ с позывным "Педагог" проинформировал о десятках заминированных тел, оставленных украинскими солдатами после боёв под Угледаром.