Украинские боевики бросили в районе Угледара несколько десятков заминированных тел, заявил военнослужащий ВС РФ с позывным "Педагог".
Российский боец назвал действия ВСУ низким поступком. По его словам, Киев не планирует эвакуировать тела погибших солдат с линии боевого соприкосновения на Угледарском направлении.
"Местами взрывчатка срабатывает, и теперь многих даже похоронить невозможно", — отметил "Педагог" в беседе с ТАСС.
Ранее советник врио руководителя ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ сконцентрировали свои группировки неподалёку от Угледара и Авдеевки для дальнейшей атаки на Донецком направлении.
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