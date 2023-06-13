Боец с позывным "Педагог": ВСУ оставили десятки заминированных тел после боёв под Угледаром

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики бросили в районе Угледара несколько десятков заминированных тел, заявил военнослужащий ВС РФ с позывным "Педагог".

Фото: Министерство обороны Украины

Российский боец назвал действия ВСУ низким поступком. По его словам, Киев не планирует эвакуировать тела погибших солдат с линии боевого соприкосновения на Угледарском направлении.

"Местами взрывчатка срабатывает, и теперь многих даже похоронить невозможно", — отметил "Педагог" в беседе с ТАСС.

Ранее советник врио руководителя ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ сконцентрировали свои группировки неподалёку от Угледара и Авдеевки для дальнейшей атаки на Донецком направлении.