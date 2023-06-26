Боевики ВСУ выпустили около 100 снарядов по населённым пунктам левобережья Херсонской области

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За минувшие сутки укронацисты выпустили не менее 100 снарядов по населённым пунктам, расположенным на левом берегу Херсонской области, следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.

Под массированные удары украинских артиллеристов попали: Днепряны, Казачьи Лагеря, Алёшки, Крынки, Каховка и Новая Каховка, а также Старая Збурьевка и Новая Збурьевка.

Информация о разрушениях объектов инфраструктуры, жертвах и пострадавших среди гражданских лиц пока не поступала.