За минувшие сутки укронацисты выпустили не менее 100 снарядов по населённым пунктам, расположенным на левом берегу Херсонской области, следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.
Под массированные удары украинских артиллеристов попали: Днепряны, Казачьи Лагеря, Алёшки, Крынки, Каховка и Новая Каховка, а также Старая Збурьевка и Новая Збурьевка.
Информация о разрушениях объектов инфраструктуры, жертвах и пострадавших среди гражданских лиц пока не поступала.
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