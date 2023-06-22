Осколки с французской маркировкой обнаружены на месте удара укронацистами по мосту в Херсонской области. По предварительной информации, киевский режим применил ракеты Storm Shadow, пишет информагентство ТАСС.
Из заявления официального представителя военного следственного управления СКР по Объединённой группировке войск, на месте уже работают следователи.
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Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.