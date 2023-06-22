На месте удара боевиков ВСУ по мосту в Херсонской области обнаружены осколки с французской маркировкой

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Осколки с французской маркировкой обнаружены на месте удара укронацистами по мосту в Херсонской области. По предварительной информации, киевский режим применил ракеты Storm Shadow, пишет информагентство ТАСС.

Из заявления официального представителя военного следственного управления СКР по Объединённой группировке войск, на месте уже работают следователи.