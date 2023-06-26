Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Курске

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что армия Украины попыталась нанести удары беспилотником по нефтебазе "РН-Черноземье" в Курске.

Об инциденте рассказали в SHOT. По информации Telegram-канала, БПЛА самолётного типа оказался на территории компании "Роснефть". Беспилотник не сдетонировал, добавили журналисты. Также они подчеркнули, что никто не пострадал, аппарат ничего не разрушил.

Вместе с этим в СМИ заявили, что дрон врезался в дерево в курском селе Пушкарное. Предположительно, рядом находится водонапорная башня.