Российские журналисты сообщили, что армия Украины попыталась нанести удары беспилотником по нефтебазе "РН-Черноземье" в Курске.
Об инциденте рассказали в SHOT. По информации Telegram-канала, БПЛА самолётного типа оказался на территории компании "Роснефть". Беспилотник не сдетонировал, добавили журналисты. Также они подчеркнули, что никто не пострадал, аппарат ничего не разрушил.
Вместе с этим в СМИ заявили, что дрон врезался в дерево в курском селе Пушкарное. Предположительно, рядом находится водонапорная башня.
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