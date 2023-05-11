Руководитель Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский БПЛА нанёс удар по Клинцовской нефтебазе АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть".
По информации губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Сброшенный беспилотником боеприпас повредил бетонное основание и резервуар для нефтепродуктов, подчеркнул чиновник.
"На месте работают оперативные службы", — заключил глава региона в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.