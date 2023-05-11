Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский БПЛА нанёс удар по Клинцовской нефтебазе АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть".

Фото: telegram

По информации губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Сброшенный беспилотником боеприпас повредил бетонное основание и резервуар для нефтепродуктов, подчеркнул чиновник.

"На месте работают оперативные службы", — заключил глава региона в своём Telegram-канале.

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