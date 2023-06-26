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Пушилин рассказал о взятии ВС России укрепрайона "Зверинец" на Марьинском направлении

Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о взятии под контроль укрепрайона "Зверинец" на Марьинском направлении.

Как отметил чиновник, "Зверинец" является "высотой", которую ВСУ удерживали несколько месяцев. Также врио главы ДНР объяснил, как прорыв российских военных повлияет на ход спецоперации.

"Это позволяет развивать дальнейшее наступление, как, например, в направлении посёлка Победа", — подчеркнул политик в эфире "России-24".

По словам Пушилина, такие операции помогут контролировать Марьинку с южного направления.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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