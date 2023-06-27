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Минобороны показало кадры подрыва американского броневика Oshkosh на мине в зоне СВО

Силовые структуры

Российские военнослужащие из 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота не позволили колонне украинской техники продвинуться на Южнодонецком направлении.

Группу возглавлял американский бронеавтомобиль Oshkosh, который подорвался на мине. Соответствующую видеозапись публикует РИА Новости. На кадрах видно, что после поражения броневика производства США остальные боевые машины оказались в ловушке. Это заставило многих солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) спешно покинуть опасный участок боевых действий.

По словам командира танковой роты Руслана Курбанова, американский бронеавтомобиль не впечатлил российских военных. Он назвал эту машину убогой, добавив, что Oshkosh невозможно запустить после осколочного попадания.

Ранее стало известно, что беспилотник ВС РФ "Ланцет" пробил насквозь автомобиль спецназа США на Запорожском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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