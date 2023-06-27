Спецслужбы США пытаются вербовать на улице и в аэропорту дипломатов РФ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские спецслужбы пытаются вербовать дипломатов РФ, работающих в постпредстве при ООН.

Делают они это "на улице и в аэропорту", заявила заместитель постоянного представителя России при организации Мария Заболоцкая. Также они используют поисковые системы, контекстную рекламу в социальных сетях и видеохостингах, отметила дипломат.

По её словам, Интернетом они не ограничиваются — агитационные листовки регулярно расклеивают у постпредства, его жилого комплекса, а также по маршрутам следования российских дипломатов.

"В таких условиях должны работать дипломаты при ООН", — подчеркнула Заболоцкая.

Ранее западные СМИ подтверждали, что ФБР пытается вербовать сотрудников российского посольства через рекламу в социальных сетях. ЦРУ для этих целей даже создало свой Telegram-канал.

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