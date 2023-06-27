Украинский военнопленный: мы сдались русским, чтобы нас не расстреляли свои командиры

Сдавшийся в плен ВС РФ украинский солдат Григорий Замиховский в ходе допроса пояснил, что ему запретили отступать со своих позиций под угрозой расстрела.

"Мы хотели жить, но нам некуда было бежать. Свои командиры могли отдать приказ открыть по нам огонь", — пояснил он журналистам издания "Звезда".

Пленный также рассказал, что после насильственной мобилизации его увезли в Словению на подготовку, в ходе которой американские инструкторы не учили обращаться с оружием, а только прививали ненависть к русским.

Ранее военный эксперт из США пришёл к выводу, что у Киева осталось несколько недель на возвращение территорий, иначе Украина может их потерять на долгое время.