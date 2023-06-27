Сдавшийся в плен ВС РФ украинский солдат Григорий Замиховский в ходе допроса пояснил, что ему запретили отступать со своих позиций под угрозой расстрела.
"Мы хотели жить, но нам некуда было бежать. Свои командиры могли отдать приказ открыть по нам огонь", — пояснил он журналистам издания "Звезда".
Пленный также рассказал, что после насильственной мобилизации его увезли в Словению на подготовку, в ходе которой американские инструкторы не учили обращаться с оружием, а только прививали ненависть к русским.
Ранее военный эксперт из США пришёл к выводу, что у Киева осталось несколько недель на возвращение территорий, иначе Украина может их потерять на долгое время.
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