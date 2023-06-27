Рогов: вблизи Времевского выступа в Запорожской области начались ожесточённые бои

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На запорожском фронте идут сейчас ожесточённые боевые действия, следует из заявления члена главного совета областной администрации Владимира Рогова.

"Наиболее горячая пора — в направлении Времевского выступа, — уточнил он. — Там враг пытается продвигаться, идут тяжёлые бои".

По словам Рогова, в понедельник, 26 июня, армия РФ успешно отбила четыре атаки со стороны укронацистов под Ровнопольем. Боевики ВСУ пытаются наступать южнее Орехова, однако, российские военнослужащие полностью контролируют ситуацию, резюмировал Рогов.