На запорожском фронте идут сейчас ожесточённые боевые действия, следует из заявления члена главного совета областной администрации Владимира Рогова.
"Наиболее горячая пора — в направлении Времевского выступа, — уточнил он. — Там враг пытается продвигаться, идут тяжёлые бои".
По словам Рогова, в понедельник, 26 июня, армия РФ успешно отбила четыре атаки со стороны укронацистов под Ровнопольем. Боевики ВСУ пытаются наступать южнее Орехова, однако, российские военнослужащие полностью контролируют ситуацию, резюмировал Рогов.
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