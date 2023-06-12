Рогов рассказал о тяжёлых боях, которые продолжаются в Запорожье у Времевского выступа

В районе Времевского выступа в Запорожской области по-прежнему идёт изматывающие бои. О ситуации на поле боя рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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"Ни одной высоты ими не взято, но их надо накрывать. Сейчас идут тяжелые бои, работает наша артиллерия, минометные расчеты, привлекается авиация", — сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".

Глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" уточнил, что самыми горячими точками сейчас являются районы сёл Нескучное и Макаровка.

Помимо этого, бои продолжаются и на других участках линии соприкосновения: к югу от города Орехов, в районе населённого пункта Дорожнянка, который находится между городами Гуляй Поле и Пологи, неподалёку от села Лобковое.

ВСУ несут большие потери, добавил Рогов, проникновение ДРГ противника и прорывов в тыл российскими военными допущено не было.