В районе Времевского выступа в Запорожской области по-прежнему идёт изматывающие бои. О ситуации на поле боя рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Ни одной высоты ими не взято, но их надо накрывать. Сейчас идут тяжелые бои, работает наша артиллерия, минометные расчеты, привлекается авиация", — сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
Глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" уточнил, что самыми горячими точками сейчас являются районы сёл Нескучное и Макаровка.
Помимо этого, бои продолжаются и на других участках линии соприкосновения: к югу от города Орехов, в районе населённого пункта Дорожнянка, который находится между городами Гуляй Поле и Пологи, неподалёку от села Лобковое.
ВСУ несут большие потери, добавил Рогов, проникновение ДРГ противника и прорывов в тыл российскими военными допущено не было.
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