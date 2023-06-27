Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил цифры по потерям украинских Вооружённых сил за время их так называемого контрнаступления с 4 июня.
В отчёт глава государства включил и неделю боёв на основном сегодня фронте — на Ореховском направлении.
Путин особо отметил, что костяк командования Министерства обороны России должен формироваться из тех кадров, кто принимает непосредственное участие в специальной военной операции на Украине, и именно в боевой работе должным образом проявляет себя.
Президент РФ поблагодарил военных ВС РФ за успехи в зоне боевых действий и сообщил, что поручил главе Минобороны оценить заслуги бойцов армии России государственными наградами.
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