Путин озвучил потери ВСУ за неделю боёв на Ореховском фронте

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил цифры по потерям украинских Вооружённых сил за время их так называемого контрнаступления с 4 июня.

В отчёт глава государства включил и неделю боёв на основном сегодня фронте — на Ореховском направлении.

Путин особо отметил, что костяк командования Министерства обороны России должен формироваться из тех кадров, кто принимает непосредственное участие в специальной военной операции на Украине, и именно в боевой работе должным образом проявляет себя.

Президент РФ поблагодарил военных ВС РФ за успехи в зоне боевых действий и сообщил, что поручил главе Минобороны оценить заслуги бойцов армии России государственными наградами.