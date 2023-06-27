При отражении атаки на Времевском выступе разбита и захвачена колонна бронетехники НАТО

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Южно-донецком направлении армия России разгромила наступающую колонну военной техники НАТО.

Броневик Oshkosh (США), шедший во главе колонны, подорвался на мине: техника неприятеля оказалась в ловушке, и многие боевики ВСУ сбежали.

10 бронемашин бросили националисты под посёлком Новодонецкое, спасаясь бегством от штурмовиков и артиллерии ВС РФ, где колонна бандеровцев на натовской технике шла в наступление.

Под Новодонецким украинские войска бросили десятки единиц военной техники Запада, которую бойцы российской армии постепенно эвакуируют.