На Южно-донецком направлении армия России разгромила наступающую колонну военной техники НАТО.
Броневик Oshkosh (США), шедший во главе колонны, подорвался на мине: техника неприятеля оказалась в ловушке, и многие боевики ВСУ сбежали.
10 бронемашин бросили националисты под посёлком Новодонецкое, спасаясь бегством от штурмовиков и артиллерии ВС РФ, где колонна бандеровцев на натовской технике шла в наступление.
Под Новодонецким украинские войска бросили десятки единиц военной техники Запада, которую бойцы российской армии постепенно эвакуируют.
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