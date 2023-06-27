В Москве рассказали, когда Запад прекратит поддержку Киева

Коллективный Запад не прекратит военную и финансовую поддержку киевского режима, пока он не станет обходиться ему дороже, чем победа РФ.

Об этом сообщил российский политобозреватель и радиоведущий Игорь Виттель.

По его словам, чтобы США и ЕС прекратили поддержку Украины, необходимо, чтобы все издержки, моральные и прочие потери от российской спецоперации стали превышать издержки от прекращения боевых действий.

"Когда возможная победа России, которая не устроит Запад, будет для них меньшей потерей, чем издержки на продолжение войны, тогда это прекратится. Это может произойти и лет через 20, а может произойти и завтра", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал Виттель.