Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что армия Украины находится на грани развала

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ситуация в ходе конфликта с Россией ухудшается для украинского президента Владимира Зеленского, ведь армия его страны близка к полному развалу. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, солдаты ВСУ деморализованы. Многие из них покидают позиции, бегут с горячих участков или переходят на сторону армии РФ, уточнил полковник. Он добавил, что украинцы не хотят идти на военную службу.

"Вооружённые силы Украины находятся на грани развала", — подчеркнул Макгрегор на своём YouTube-канале.

Экс-советник главы Пентагона добавил, что Зеленский столкнулся с большими проблемами, поскольку российские военные продолжают уничтожать украинские резервы, брошенные в контрнаступление. Он назвал сложившуюся ситуацию "последним вздохом" для киевского режима.

Ранее Макгрегор спрогнозировал освобождение всех территорий восточной Украины в результате российской спецоперации.