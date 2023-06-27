Очередным шагом главы российского государства Владимира Путина в рамках проведения СВО станет освобождение всей восточной Украины, следует из заявления экс-советника руководителя Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.
Американский военнослужащий акцентировал внимание на том, что россияне желают завершения конфликта однозначной ясной победой, пишет РИА Новости.
"Я думаю, Путин об этом знает", — констатировал Макгрегор.
Он выразил мнение о том, что президент РФ благодаря своей армии сможет полностью освободить все регионы на востоке Украины, а при отсутствии ответов со стороны киевского режима либо коллективного Запада бойцы ВС РФ пойдут ещё дальше — в западную часть страны.
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