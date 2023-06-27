Полковник ВС США Макгрегор: армия РФ освободит все территории восточной Украины

Очередным шагом главы российского государства Владимира Путина в рамках проведения СВО станет освобождение всей восточной Украины, следует из заявления экс-советника руководителя Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.

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Американский военнослужащий акцентировал внимание на том, что россияне желают завершения конфликта однозначной ясной победой, пишет РИА Новости.

"Я думаю, Путин об этом знает", — констатировал Макгрегор.

Он выразил мнение о том, что президент РФ благодаря своей армии сможет полностью освободить все регионы на востоке Украины, а при отсутствии ответов со стороны киевского режима либо коллективного Запада бойцы ВС РФ пойдут ещё дальше — в западную часть страны.