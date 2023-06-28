Экс-советник Кучмы Соскин: украинцев похищают с улиц и отправляют на службу в ВСУ

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Режим Владимира Зеленского отчаянно пытается спасти ВСУ. Мужчин похищают с улиц и отправляют на службу в армию, следует из заявления экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

"Идёт отлов, — заявил он. — Идёт охота на мужчин на Украине".

Политолог акцентировал внимание на том, что украинская власть пошла на такую меру из-за колоссальных потерь в рядах ВСУ. Соскин заявил, что киевскому режиму катастрофически не хватает "пушечного мяса", пишет РИА Новости.