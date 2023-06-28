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Экс-советник Кучмы Соскин: украинцев похищают с улиц и отправляют на службу в ВСУ

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Силовые структуры

Режим Владимира Зеленского отчаянно пытается спасти ВСУ. Мужчин похищают с улиц и отправляют на службу в армию, следует из заявления экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: украинцев похищают с улиц и отправляют на службу в ВСУ
Фото: Youtube: Ударные Z силы

"Идёт отлов, — заявил он. — Идёт охота на мужчин на Украине".

Политолог акцентировал внимание на том, что украинская власть пошла на такую меру из-за колоссальных потерь в рядах ВСУ. Соскин заявил, что киевскому режиму катастрофически не хватает "пушечного мяса", пишет РИА Новости. 

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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