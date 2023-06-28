Режим Владимира Зеленского отчаянно пытается спасти ВСУ. Мужчин похищают с улиц и отправляют на службу в армию, следует из заявления экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Идёт отлов, — заявил он. — Идёт охота на мужчин на Украине".
Политолог акцентировал внимание на том, что украинская власть пошла на такую меру из-за колоссальных потерь в рядах ВСУ. Соскин заявил, что киевскому режиму катастрофически не хватает "пушечного мяса", пишет РИА Новости.
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