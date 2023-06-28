Подоляка рассказал, чем российские военные удивили весь мир в зоне СВО: "НАТО в шоке"

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что героизм российских военных на первой линии обороны вызвал шок не только у Украины и НАТО, но и у остального мира, ожидавшего быстрых результатов от разрекламированного "контрнаступления".

Подоляка считает, что результаты контрнаступления ВСУ следует оценивать не только по протяжённости маршрута прорыва, а по потерям, которые понесут украинские вооружённые силы. Он высказывает мнение, что Россия получила возможность нанести противнику критический урон. Благодаря этому масштабные военные операции украинского режима будут невозможны. Подоляка заявил, что если ВСУ понесут потери в 50 тысяч человек, это будет считаться победой для России. Он утверждает, что даже прорыв на 20 километров не будет страшен, если противник будет серьёзно и окончательно "обескровлен".

"А если они пройдут 20-25 км, потеряв две-три тысячи человек, это, наверно, всё-таки для нас не победа", — сказал Подоляка в эфире программы "Время покажет".

Журналист предлагает оценивать успешность контрнаступления по тому, с какими потерями достигнуты определенные результаты.