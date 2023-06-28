Глава МИД РФ Лавров: Кремль не принимает обвинения в разрушении системы стратегической стабильности

Кремль отказывается принимать предъявляемые ему обвинения в разрушении системы стратегической стабильности.

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил с соответствующим заявлением в интервью для программы "Большая игра". Фрагмент телепередачи продемонстрировал Первый канал.

"Я не могу принять обвинения в том, что мы разрушили систему стратегической стабильности", — безапелляционно констатировал руководитель внешнеполитического ведомства.