Кремль отказывается принимать предъявляемые ему обвинения в разрушении системы стратегической стабильности.
Глава российского МИД Сергей Лавров выступил с соответствующим заявлением в интервью для программы "Большая игра". Фрагмент телепередачи продемонстрировал Первый канал.
"Я не могу принять обвинения в том, что мы разрушили систему стратегической стабильности", — безапелляционно констатировал руководитель внешнеполитического ведомства.
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