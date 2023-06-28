После битвы у Артёмовска лесопосадки у Клещеевки завалены трупами боевиков ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После серьёзного сражения у Артёмовска посадки у населённого пункта Клещеевка завалены трупами солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя кадры с мест.

"На флангах у Артёмовска продолжаются тяжёлые бои, вблизи Клещеевки боевики пытаются идти вперёд только пехотой, без поддержки бронетехники и артиллерии — как итог, выжившие бегут, пытаясь сохранить свои жизни и бросая оружие", — отмечает портал.

По словам военкоров, многие националисты так и остаются лежать на полях сражений, разлагаясь на солнце, будучи брошенными своими командирами и "побратимами".

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