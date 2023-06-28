ВСУ готовятся бросить большие силы в новую волну контрнаступления к саммиту НАТО

Киевскому режиму срочно надо показать хоть какие-то результаты на поле боя, чтобы отчитаться перед западными кураторами. За месяц достижений у армии Украины нет.

Сейчас Киев стал подтягивать части, которые ещё не принимали участие в боевых действиях. Эти резервы бросят на несколько направлений.

В тёмное время суток ВСУ перебрасывают военную технику ближе к фронту. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры отмечают, что возможные направления удара: Времевский выступ, где ситуация всё более угрожающая, Ореховский фронт на Запорожском направлении, где ВСУ всё время атакует и, наконец, Херсонское направление, где армия Украины пытается создать плацдарм у Алёшкинского моста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.