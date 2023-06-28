Глава МИД РФ Лавров: чем дольше Запад и Украина тянут с урегулированием вооружённого конфликта, тем тяжелее будет договариваться

Чем дольше коллективный Запад и киевский режим будут затягивать мирное урегулирование вооружённого конфликта на Украине, тем сложнее будет впоследствии договариваться. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил сегодня руководитель российского МИД Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства РФ проинформировал также о том, что в ходе состоявшихся в Копенгагене переговоров в отношении представителей приглашённых государств пытались применять "нечистоплотные подходы" по оказанию поддержки плану Зеленского.