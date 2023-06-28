Руководитель эстонского правительства Кая Каллас заявила, что альянс НАТО подготовил для Киева "сюрприз" по поводу членства Украины в блоке.
По словам премьера, "сюрприз" представители Киева увидят на саммите объединения в июле. Известно, что мероприятие состоится на территории Вильнюса. Глава НАТО Йенс Столтенберг не опровергал слова Каллас.
"Я считаю, что единственная гарантия безопасности (Украины — Прим. ред.), которая действительно работает, — это НАТО", — подчеркнула глава правительства Эстонии во время пресс-конференции с генсеком альянса.
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