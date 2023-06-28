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Премьер Эстонии Каллас: Украину ждёт "сюрприз" в июле на саммите НАТО

Силовые структуры

Руководитель эстонского правительства Кая Каллас заявила, что альянс НАТО подготовил для Киева "сюрприз" по поводу членства Украины в блоке.

Премьер Эстонии Каллас: Украину ждёт "сюрприз" в июле на саммите НАТО
Фото: Instagram

По словам премьера, "сюрприз" представители Киева увидят на саммите объединения в июле. Известно, что мероприятие состоится на территории Вильнюса. Глава НАТО Йенс Столтенберг не опровергал слова Каллас.

"Я считаю, что единственная гарантия безопасности (Украины — Прим. ред.), которая действительно работает, — это НАТО", — подчеркнула глава правительства Эстонии во время пресс-конференции с генсеком альянса.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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