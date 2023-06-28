Попытка прорыва обороны российской группировки "V" украинскими боевиками на Времевском выступе оказалась сущим самоубийством.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Времевский выступ, находящийся на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, сегодня место тяжёлых сражений. И очередная попытка прорыва обороны боевиками ВСУ полностью провалилась.
Кроме артиллеристов, вертолётчиков и операторов ПТРК большую лепту в уничтожение западной бронетехники вносят и инженерные подразделения ВС РФ.
На ролике можно видеть, как три единицы техники националистов подорвались на минах ещё до того момента, как их достали огнём российские бойцы.
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