Бронегруппа ВСУ ушла в самоубийственную атаку на Времевском выступе

Попытка прорыва обороны российской группировки "V" украинскими боевиками на Времевском выступе оказалась сущим самоубийством.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Времевский выступ, находящийся на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, сегодня место тяжёлых сражений. И очередная попытка прорыва обороны боевиками ВСУ полностью провалилась.

Кроме артиллеристов, вертолётчиков и операторов ПТРК большую лепту в уничтожение западной бронетехники вносят и инженерные подразделения ВС РФ.

На ролике можно видеть, как три единицы техники националистов подорвались на минах ещё до того момента, как их достали огнём российские бойцы.