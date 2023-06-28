Боевик ВСУ рассказал, как "Отважные" уничтожают их в лесах у Кременной: "Из 12 вышли 3!"

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевик Вооружённых сил Украины рассказал, как группировка "Отважных" российской армии уничтожает ВСУ в лесах у Кременной.

За три часа было уничтожено 75 процентов украинского подразделения, цитируют его военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Националисты и ранее предупреждали своё командование о бесполезности сопротивления у Кременной, где полегло очень много всушников.

Ранее сообщалось, что на Запорожском фронте армия Украины стягивает большие силы для главного удара, перебрасывая в лесопосадки боевиков в сторону Работино под Ореховом.

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