Боевик Вооружённых сил Украины рассказал, как группировка "Отважных" российской армии уничтожает ВСУ в лесах у Кременной.
За три часа было уничтожено 75 процентов украинского подразделения, цитируют его военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Националисты и ранее предупреждали своё командование о бесполезности сопротивления у Кременной, где полегло очень много всушников.
Ранее сообщалось, что на Запорожском фронте армия Украины стягивает большие силы для главного удара, перебрасывая в лесопосадки боевиков в сторону Работино под Ореховом.
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