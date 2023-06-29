Бойцы ВС РФ уничтожают остатки десанта ВСУ, проникшего под Антоновский мост в Херсонской области

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воспользовавшись разливом Днепра после аварии на дамбе Каховской ГЭС, десант ВСУ пытался захватить плацдарм в Херсонской области, но был рассеян в ходе боя, и сейчас идёт окончательная зачистка.

Фото: ТГ-канал " Кремлёвская прачка"

Об этом рассказал начальник полкового штаба в интервью агентству РИА Новости.

"Мы их потихонечку загоняем под (Антоновский. — Прим. ред.) мост, они пытаются оказать помощь своим, периодически пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты. Но мы наносим огневое поражение", — подчеркнул он.

Военнослужащий отметил, что украинское командование послало десант в самоубийственную атаку для широкого освещения в СМИ. Местность не позволяет поддержать нападающих тяжёлой техникой, а потому неприятель будет уничтожен в ближайшее время.