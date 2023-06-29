19FortyFive: российский БПЛА "Ланцет" является одной из величайших угроз для ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дрон-камикадзе "Ланцет" Вооружённых сил РФ — одна из величайших угроз для украинской армии в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил американский военный эксперт Питер Сучиу.

По его словам, такие беспилотники позволяют российским подразделениям наносить "смертельно точные удары" по противнику. Кроме того, он назвал БПЛА "Ланцет" эффективным и экономичным оружием, которое подходит как для разведывательных мероприятий, так и для атак. Эксперт добавил, что дрон довольно лёгок в использовании из-за небольшого веса в 12 килограммов.

"Ланцет" всё чаще рассматривается как одна из величайших угроз для ВСУ", — подчеркнул специалист в статье для 19FortyFive.

Сучиу уже не в первый раз восхищается российским беспилотником. Так, недавно он заявил, что "Ланцет" является "массовым убийцей" украинской техники.