Царьград: 80 танков ВСУ специально пропустят через первую линию обороны

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если армия Украины бросит в бой 70-80 танков, они будут пропущены за первую линию обороны. После заманивания в "огневой мешок" их уничтожат.

Об этом сообщил экс-советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.

Он уверен, что националисты ещё не задействовали главную массу резервов, и атака может начаться уже вот-вот.

"Полтора месяца мы их утюжим — мы понизили их потенциал до 30 процентов. Это много, тем не менее завтра-послезавтра, до саммита НАТО, мы ждём главного удара — скорее всего, это будет направление Орехово-Токмак", — в эфире "Царьграда" сказал эксперт.

Но может, это будет Энергодар, Запорожская АЭС, поскольку ВСУ могут в бой бросить группировку с 70-80-ю танками. Но её, скорее всего, пропустят на вторую линию обороны, чтобы там нанести по ним сокрушительный удар.

Задача — заманить врага и уничтожить его — это то, что сейчас в Пятихатках.

"Пятый раз они берут населённый пункт, и пятый раз их там уничтожают — это огневой мешок, у нас там пристрелян каждый квадратный метр, и они в пятый раз туда заходят", — как пример привёл Казаков.