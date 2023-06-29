Если армия Украины бросит в бой 70-80 танков, они будут пропущены за первую линию обороны. После заманивания в "огневой мешок" их уничтожат.
Об этом сообщил экс-советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.
Он уверен, что националисты ещё не задействовали главную массу резервов, и атака может начаться уже вот-вот.
"Полтора месяца мы их утюжим — мы понизили их потенциал до 30 процентов. Это много, тем не менее завтра-послезавтра, до саммита НАТО, мы ждём главного удара — скорее всего, это будет направление Орехово-Токмак", — в эфире "Царьграда" сказал эксперт.
Но может, это будет Энергодар, Запорожская АЭС, поскольку ВСУ могут в бой бросить группировку с 70-80-ю танками. Но её, скорее всего, пропустят на вторую линию обороны, чтобы там нанести по ним сокрушительный удар.
Задача — заманить врага и уничтожить его — это то, что сейчас в Пятихатках.
"Пятый раз они берут населённый пункт, и пятый раз их там уничтожают — это огневой мешок, у нас там пристрелян каждый квадратный метр, и они в пятый раз туда заходят", — как пример привёл Казаков.
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