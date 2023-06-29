На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 530 боевиков убитыми и ранеными

Потери Вооружённых сил Украины за сутки на Донецком направлении составили до 530 боевиков убитыми и ранеными.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом на брифинге 29 июня сообщили в Минобороны России.

На Южнодонецком и Запорожском фронтах за сутки потери составили до 135 солдат ВСУ. На Краснолиманском направлении российская армия за сутки уничтожила до 65 военнослужащих и самоходную установку "Гвоздика" ВСУ.

Средства противовоздушной обороны России перехватили два снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, ракету HARM, сбили 11 украинских беспилотников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.