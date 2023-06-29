"Взгляд": военная разведка РФ показала свою эффективность ударом по генералам ВСУ в Краматорске

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В результате удара ВС РФ по пункту дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ 27 июня в Краматорске были ликвидированы порядка 50 офицеров ВС Украины, 20 иностранных наёмников и военных советников, два генерала, сообщило Минобороны.

Фото: скрин с видео

Местом дислокации стала пиццерия, которая оказалась "жирной", отметил военный эксперт Борис Рожин. Но, к сожалению, избежать жертв среди гражданского населения не удалось, и в этом вина Киева, так как украинцы используют жилые и общественные здания в качестве живого щита.

"Удар был эффективный, наша разведка сработала отлично, наводка произошла точно. Можно похвалить наших специалистов, которые сумели выявить этот объект, навести на него ракету и уничтожить", — приводит слова военного эксперта, капитана 1-го ранга в запасе Владимира Гундарова "Взгляд".

Он считает, что ликвидированные генералы являлись той нитью, которая связывала Киев с командованием в Европе.

Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал случившееся в Краматорске беспечностью киевского руководства, за которую идёт расплата жизнями.