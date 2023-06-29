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Минобороны: ВС России уничтожили двух украинских генералов и до 50 офицеров в результате удара по Краматорску

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Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что 27 июня Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по пункту дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой Народной Республики.

"Ликвидированы участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ, до 20 иностранных наёмников и военных советников", — подчеркнули в российском ведомстве.

Ранее об атаке на этот объект рассказывали журналисты "Русской Весны". По информации СМИ, погибли наёмники и инструкторы.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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