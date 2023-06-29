Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что 27 июня Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по пункту дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой Народной Республики.
"Ликвидированы участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ, до 20 иностранных наёмников и военных советников", — подчеркнули в российском ведомстве.
Ранее об атаке на этот объект рассказывали журналисты "Русской Весны". По информации СМИ, погибли наёмники и инструкторы.
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