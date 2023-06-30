Бойцы РФ осуществили контратаку у Времевского выступа в направлении Ровнополя, ударив по позициям военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По словам руководителя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, российские солдаты также нанесли удары по местам сосредоточения ВСУ в Великой Новосёлке, Павловке и Владимировке. Он отметил, что атака осуществлялась при поддержке морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ и подразделений "Каскад".
Рогов заявил о продолжении ожесточённых боёв на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку наступления южнее Орехова на Запорожском направлении, однако армия РФ сорвала планы киевского режима, отразив атаку противника.
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