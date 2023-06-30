Рогов: подразделения ВС РФ провели контратаку в районе Времевского выступа

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы РФ осуществили контратаку у Времевского выступа в направлении Ровнополя, ударив по позициям военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: Вадим Савицкий

По словам руководителя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, российские солдаты также нанесли удары по местам сосредоточения ВСУ в Великой Новосёлке, Павловке и Владимировке. Он отметил, что атака осуществлялась при поддержке морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ и подразделений "Каскад".

Рогов заявил о продолжении ожесточённых боёв на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку наступления южнее Орехова на Запорожском направлении, однако армия РФ сорвала планы киевского режима, отразив атаку противника.