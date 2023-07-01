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Вертолёты ВКС России уничтожают бронетехнику ВСУ на Времевском выступе

Силовые структуры

Вертолёты группировки "Восток" российских Вооружённых сил на Времевском выступе продолжают уничтожать украинскую бронетехнику.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

ВС РФ управляемыми ракетами поразили две бронемашины и танк украинской армии, поставленные западными партнёрами киевского режима.

Ранее уже сообщалось, как на этом участке фронта националисты волна за волной бросают в бой технику НАТО, которая тут же сжигается бойцами армии России.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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