Вертолёты ВКС России уничтожают бронетехнику ВСУ на Времевском выступе

Вертолёты группировки "Восток" российских Вооружённых сил на Времевском выступе продолжают уничтожать украинскую бронетехнику.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

ВС РФ управляемыми ракетами поразили две бронемашины и танк украинской армии, поставленные западными партнёрами киевского режима.

Ранее уже сообщалось, как на этом участке фронта националисты волна за волной бросают в бой технику НАТО, которая тут же сжигается бойцами армии России.