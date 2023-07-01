Вертолёты группировки "Восток" российских Вооружённых сил на Времевском выступе продолжают уничтожать украинскую бронетехнику.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
ВС РФ управляемыми ракетами поразили две бронемашины и танк украинской армии, поставленные западными партнёрами киевского режима.
Ранее уже сообщалось, как на этом участке фронта националисты волна за волной бросают в бой технику НАТО, которая тут же сжигается бойцами армии России.
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