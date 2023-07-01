Армия РФ внезапной атакой зачистила плацдарм ВСУ на левом берегу у Антоновского моста

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия внезапным ударом зачистила территорию на левом берегу у Антоновского моста.

Фото: ТГ-канал " Кремлёвская прачка"

После работы оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер" по украинским позициям в районе Антоновского моста бойцы ВС РФ продолжили зачищать данную территорию.

Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

В результате, ночью 1 июля бойцы группировки "Днепр" армии России полностью зачистили участок у моста на левом берегу.

Военнослужащие спецподразделений, подойдя с реки на лодках, провели быструю внезапную атаку с тыла. Опорник и гостиница, где засели националисты киевского режима, были взяты к трём часам ночи, отметил глава региона.

"Никаких плацдармов на левом берегу нет. Если попробуют сунуться крупными силами — будут так же получать, но в большем масштабе", — подытожил Сальдо.

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