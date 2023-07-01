Наёмники из США, воевавшие в рядах ВСУ в зоне проведения спецоперации, шокированы крайне тяжёлой обстановкой на фронте, сообщает Daily Beast.
По словам "солдата удачи" с позывным Бам, война на Украине гораздо страшнее, чем боевые действия в Афганистане и Ираке, которые он в своё время прошёл.
"Худший день в Афганистане и Ираке — спокойный день на Украине", — подчеркнул военный.
Американский наёмник также раскритиковал подготовку боевиков ВСУ. "Тупым добровольцам" на поле боя делать нечего, резюмировал Бам.
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