Наёмники из США: бои на Украине хуже, чем в Ираке и Афганистане

Наёмники из США, воевавшие в рядах ВСУ в зоне проведения спецоперации, шокированы крайне тяжёлой обстановкой на фронте, сообщает Daily Beast.

По словам "солдата удачи" с позывным Бам, война на Украине гораздо страшнее, чем боевые действия в Афганистане и Ираке, которые он в своё время прошёл.

"Худший день в Афганистане и Ираке — спокойный день на Украине", — подчеркнул военный.

Американский наёмник также раскритиковал подготовку боевиков ВСУ. "Тупым добровольцам" на поле боя делать нечего, резюмировал Бам.