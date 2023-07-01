У протестующих во Франции обнаружено поставленное когда-то Украине оружие

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полиция Франции изъяла у протестующих оружие, которое Запад поставлял на Украину.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Уже обнаружены две крупнокалиберные модифицированные винтовки Accuracy International, которые поставляли киевской власти летом 2022 года.

Во Франции уже задумались, как поставляемое Украине оружие могло опять оказаться в Европе. В местной прессе поднят вопрос о "странном контроле" за перемещением оружия, которое перепродаётся Киевом за рубеж.

"Никогда такого не было и вот опять", — иронизирует ведущий Первого канала.

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