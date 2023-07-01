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На Краснолиманском направлении ВСУ разбиваются о позиции "Отважных"

Силовые структуры

На Краснолиманском направлении продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В районе Торского враг предпринял атаку пехотинцами при поддержке бронетехники 95-й дшбр. Артиллеристы ВС РФ уничтожили националистов. Также там пресечена деятельность диверсионной группы, ликвидированы семеро бандеровцев.

У Серебрянского лесничества армия Украины при поддержке 42-й омбр предприняла попытку прорыва российской обороны. В ходе стрелкового боя и артиллеристов группировки "Отважные" враг понёс потери и отброшен.

Также при помощи дронов вскрыто перемещение 67-й омсб ВСУ. Ударами артиллеристов большинство боевиков уничтожено.

Зенитно-ракетный комплексы "Бук-М3" и "Тор-М1" сбили два беспилотника Украины самолётного типа и два реактивных снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Укрокамикадзе идут на смерть: Как их встретят русские?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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