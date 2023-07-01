Разведка 85-й бригады зачистила опорник ВСУ у Белогоровки: "Мы зашли тихо"

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведка 85-й бригады Вооружённых сил России у Белогоровки зачистила опорный пункт армии Украины.

Об этом сообщило РИА Новости, предоставляя видеоролик с места.

Военнослужащий разведки Южного военного округа рассказал о проведённой операции. Он сообщил, что бойцы "тихо зашли по тропам", грамотно заняли выгодные позиции, после чего атаковали неприятеля.

В ходе проведённого рейда было ликвидировано около 20-ти солдат ВСУ, процитировало издание разведчика.

Ранее сообщалось, что в зону специальной операции из Чеченской Республики выдвинулись очередные добровольцы.

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