Разведка 85-й бригады Вооружённых сил России у Белогоровки зачистила опорный пункт армии Украины.
Об этом сообщило РИА Новости, предоставляя видеоролик с места.
Военнослужащий разведки Южного военного округа рассказал о проведённой операции. Он сообщил, что бойцы "тихо зашли по тропам", грамотно заняли выгодные позиции, после чего атаковали неприятеля.
В ходе проведённого рейда было ликвидировано около 20-ти солдат ВСУ, процитировало издание разведчика.
Ранее сообщалось, что в зону специальной операции из Чеченской Республики выдвинулись очередные добровольцы.
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