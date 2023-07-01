Из столицы Чеченской Республики — города Грозный в зону проведения спецоперации вылетело очередное подразделение добровольцев.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров.
"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетела очередная группа подготовленных бойцов", — сказано, в частности, в сообщении.
По словам главы Чеченской Республики, провожали добровольцев врио главы министерства внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов и глава парламента Республики Магомед Даудов. Они выступили перед добровольцами, пожелав бойцам удачи в выполнении военных задач.
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