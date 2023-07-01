Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации очередных добровольцев

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из столицы Чеченской Республики — города Грозный в зону проведения спецоперации вылетело очередное подразделение добровольцев.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров.

"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетела очередная группа подготовленных бойцов", — сказано, в частности, в сообщении.

По словам главы Чеченской Республики, провожали добровольцев врио главы министерства внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов и глава парламента Республики Магомед Даудов. Они выступили перед добровольцами, пожелав бойцам удачи в выполнении военных задач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.