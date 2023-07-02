Комбинированный удар ракетами и беспилотными аппаратами был нанесён по Украине в ночь на 2 июля.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Взрывы слышны были почти во всех областях Незалежной — особенно сильные удары слышны были в Запорожской, Кировоградской и Николаевской областях.
"Герани" атакуют вражеские объекты, также сообщается об ударах крылатых ракет", — пишут военкоры.
А между тем, утром 2 июля сирена воздушной тревоги объявлена в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Черкасской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонщины и Запорожья.
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