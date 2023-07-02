Утром 2 июля воздушную тревогу объявили во всех центральных и восточных регионах Украины. Киевский режим ожидает массированного ракетного удара ВС РФ по инфраструктурным и военным объектам.
Информацию подтвердил военкор Владислав Евтушенко в своём Telegram-канале.
"Чубатики снова воздушно встревожились, к ним летят шесть Ту-22М3, а в Чёрное море вышли три носителя "Калибров", — заявил репортёр.
По данным украинского государственного портала, предупреждения о воздушном налёте звучат в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.
Ранее стало известно, что в Одессе исчезли 200 миллионов гривен, которые власти выделили на обустройство городских бомбоубежищ.
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