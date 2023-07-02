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Военкор Евтушенко: к Украине подлетают шесть Ту-22М3, в Чёрное море вышли носители "Калибров"

Силовые структуры

Утром 2 июля воздушную тревогу объявили во всех центральных и восточных регионах Украины. Киевский режим ожидает массированного ракетного удара ВС РФ по инфраструктурным и военным объектам.

Информацию подтвердил военкор Владислав Евтушенко в своём Telegram-канале.

"Чубатики снова воздушно встревожились, к ним летят шесть Ту-22М3, а в Чёрное море вышли три носителя "Калибров", — заявил репортёр.

По данным украинского государственного портала, предупреждения о воздушном налёте звучат в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Ранее стало известно, что в Одессе исчезли 200 миллионов гривен, которые власти выделили на обустройство городских бомбоубежищ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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