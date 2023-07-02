"РВ": Почему Россия ведёт медленнын боевиые действия

РФ ведет спецоперацию не торопясь, чтобы не спровоцировать ядерный конфликт, рассчитывая на постепенное ослабление Запада.

Такой же тактики придерживаются и США: так же сдержаны, поскольку тоже не хотят ядерного столкновения, но намерены без больших расходов измотать Россию, пишет издание "Русская Весна"

США и РФ придерживаются плана: кто переутомится первым. Речь не о Киеве, а о Штатах, потому что пока они сильны, любая подконтрольная им страна — Польша, Румыния и т. д. — будут получать средства, чтобы нападать на РФ. Наш враг — Вашингтон, а не Украина, подчёркивает портал.

Россия может нанести поражение Украине, но далее Белый дом натравит на Россию еще кого-нибудь, и пойдет следующий раунд. Поэтому РФ ведёт медленную войну, экономит ресурсы для долгого противостояния, ожидая, когда Вашингтон переутомится и скажет: "С нас хватит".

Тогда всё на Украине, как и в прочих местах закончится. Правда, санкции останутся, это геополитическое противостояние, планы составлены минимум на 10-20 лет, подытожило издание.

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