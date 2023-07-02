Украинские войска на Запорожском направлении пошли в наступление у Орехова. Сейчас в окопах на передовой идёт ожесточённый бой.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
На линии Новоданиловка-Работино всушники атакуют позиции ВС РФ и уже дошли до окопов. ВСУ применяют тактику атаки ограниченными силами на отдельном участке.
При поддержке бронетехники армия Украины ворвалась в передовые окопы восточнее Работино, там сейчас не прекращается бой.
В последние дни у Работино и Новоданиловки фиксировалось активное перемещение личного состава и танков 65-й и 47-й украинских бригад, наблюдалась концентрация штурмовиков перед наступлением.
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