Сатановский сказал, как России быстро и навсегда решить украинский вопрос

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия способна реализовать свой внешнеполитический план, позволяющий быстро разобраться с "украинским кризисом".

Для этого Москве необходимо лишь серьёзно изменить тактику СВО, убеждён российский политолог Евгений Сатановский.

В своём Telegram-канале он призвал Кремль реализовать новую стратегию, направленную на ликвидацию киевского режима. Армии РФ надо реализовать радикальные решения: уничтожить военный потенциал ВСУ и нейтрализовать все украинские силовые органы.

"ВСУ надо сокрушить раз и навсегда, а не продолжать их ласково поглаживать, помаленьку перемалывая тех, кого украинское командование и их западные кураторы подтягивают в зону досягаемости российской артиллерии. Надо отсечь Украину от любых поставок вооружений и военной техники, будь то ж/д маршруты или трассы, включая идущие из Польши", — пишет эксперт.

Он уверен, что это позволит РФ навсегда решить украинский вопрос, ликвидировав угрозу у границ. В ходе СВО надо нейтрализовать военное руководство ВСУ, начать судебный процесс над представителями киевской власти.

Только так полностью устранится кризис, и пропадёт возможность его возобновления, подытожил Сатановский.

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