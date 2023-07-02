Бойцы подразделения спецназа "Ахмат" под Кременной в районе Серебрянского лесничества уничтожил диверсионно-разведывательную группу 95-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Шесть боевиков украинской армии уничтожены, пятеро захвачены в плен.
Один из пленных уже рассказал командиру Исмаилу Гоншаеву, что командиры подразделения отправили их занять якобы пустующий окоп, а в там оказались российские бойцы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во Львов и прочие города Запада Украины вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи", авиационный завод, завод им. Малышева, машиностроительный завод ФЭД.