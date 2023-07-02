"Ахмат" под Кременной уничтожил группу штурмовиков-диверсантов ВСУ

Бойцы подразделения спецназа "Ахмат" под Кременной в районе Серебрянского лесничества уничтожил диверсионно-разведывательную группу 95-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Шесть боевиков украинской армии уничтожены, пятеро захвачены в плен.

Один из пленных уже рассказал командиру Исмаилу Гоншаеву, что командиры подразделения отправили их занять якобы пустующий окоп, а в там оказались российские бойцы.

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