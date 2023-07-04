Путин: из Украины долго создавали потакающую неонацистам Анти-Россию

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У российских границ из Украины очень долго создавали "Анти-Россию" с целью сдержать стремительное развитие РФ, и там активно потакали идеологии неонацистов. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление российского лидера Владимира Путина.

Фото: https://icdn.lenta.ru/

По словам президента РФ, внешние силы реализовывали проект, который предусматривал фактически создание враждебной страны. "Анти-Россию" на протяжении восьми лет накачивали вооружением, и было зафиксировано попустительство агрессии против мирных жителей Донбасса, резюмировал Путин.