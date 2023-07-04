У российских границ из Украины очень долго создавали "Анти-Россию" с целью сдержать стремительное развитие РФ, и там активно потакали идеологии неонацистов. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление российского лидера Владимира Путина.
По словам президента РФ, внешние силы реализовывали проект, который предусматривал фактически создание враждебной страны. "Анти-Россию" на протяжении восьми лет накачивали вооружением, и было зафиксировано попустительство агрессии против мирных жителей Донбасса, резюмировал Путин.
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